Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,99 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nachdem Easyjet der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt habe, sei es wahrscheinlich, dass der US-Investor die Billigfluglinie in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte, schrieb Alex Irving am Sonntag. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,99 €
|Abst. Kursziel*:
-20,94%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,63%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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