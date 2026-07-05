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Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:01 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
10,08 EUR 0,15 EUR 1,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nachdem Easyjet der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt habe, sei es wahrscheinlich, dass der US-Investor die Billigfluglinie in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte, schrieb Alex Irving am Sonntag. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,99 €		 Abst. Kursziel*:
-20,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,63%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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