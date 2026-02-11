Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 29 Prozent verfehlt, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
54,75 €
|Abst. Kursziel*:
20,55%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
