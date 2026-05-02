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Marktkap. 47,47 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

09:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
49,01 €		 Abst. Kursziel*:
24,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
48,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,62%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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