DAX 24.968 +0,9%ESt50 6.265 +0,8%MSCI World 4.741 -0,1%Top 10 Crypto 7,7000 -2,7%Nas 25.194 -1,1%Bitcoin 51.690 -3,8%Euro 1,1366 +0,1%Öl 73,44 +0,4%Gold 4.009 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow höher -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr abgeworfen S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,74 EUR +0,39 EUR +0,88 %
STU
finanzen.net zero
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 43,31 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

15:31 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
44,74 EUR 0,39 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
44,67 €		 Abst. Kursziel*:
36,54%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
44,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,34%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

15:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Papier unter der Lupe Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform
finanzen.net Mercedes-Benz-Aktie in Grün - doch diese Zahlen bereiten Anlegern Sorgen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt mittags im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag höher
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester
Financial Times Mercedes set to partner with drone defence start-up Tytan
Benzinga Mercedes-Backed Solid-State Battery Stock Factorial Energy Makes Nasdaq Debut
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Mercedes-Benz Korea co-hosts 40th Korea Women's Open
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Korea Times Mercedes-Benz Korea expands customer experience beyond vehicle ownership
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen