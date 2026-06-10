Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 43,31 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
44,67 €
|Abst. Kursziel*:
36,54%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
44,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,34%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|15:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.