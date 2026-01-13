Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal sei sehr stark gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Die Franzosen gingen 2026 von einem stabilen Reifenmarkt aus./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com