ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Das Highlight sei der Ausblick des Managements für das Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure im dritten Geschäftsquartal gewesen, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deren solider Wachstumstrend in den vergangenen sechs Quartalen bestärke ihn in der Überzeugung, dass das Tempo in diesem Jahr noch anziehen dürfte./bek/ajx