LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 250 auf 269 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei eine willkommene positive Überraschung, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte neues Interesse der Anleger an der Aktie hervorrufen. Diese sei eine Art Pflichtinvestition in einem ohnehin volatilen Jahr./tih/bek