DAX 26.514 +0,8%ESt50 6.561 +0,2%MSCI World 5.038 +0,1%Top 10 Crypto 8,1335 -2,2%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.288 -1,2%Euro 1,1574 +0,4%Öl 87,54 +0,5%Gold 4.378 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall erhält Großauftrag aus Dänemark -- Nu meldet Rekordquartal -- AIXTRON, Micron, Nebius, Apple, Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
Egal ob rauf oder runter: So gelingen Börsengewinne ohne Marktmeinung Egal ob rauf oder runter: So gelingen Börsengewinne ohne Marktmeinung
AeroVironment: US-Strafzölle auf importierte Drohnen und Komponenten in Höhe von bis zu 100 % sichern die inländische Marktdominanz ab! AeroVironment: US-Strafzölle auf importierte Drohnen und Komponenten in Höhe von bis zu 100 % sichern die inländische Marktdominanz ab!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
518,80 EUR +9,80 EUR +1,93 %
STU
finanzen.net zero
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 64,77 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

13:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
518,80 EUR 9,80 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 533 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Beim Kursziel setzte er einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
533,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
491,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
518,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Goldman Sachs Group Inc. verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Neutral in jüngster Analyse Goldman Sachs Group Inc. verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Neutral in jüngster Analyse
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag mit Aufschlag
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Plus
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Andrew Buchanan, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.2bn
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.