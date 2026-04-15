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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 71,33 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

20:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
561,00 EUR -1,40 EUR -0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent, womit er mit 6,55 Milliarden Euro über dem Konzernziel von 6,3 Milliarden liegt. Dies geht aus seinem Ausblick auf den Bericht des Rückversicherers für das erste Quartal hervor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 18:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
655,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
560,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
561,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,76%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
599,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

20:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
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