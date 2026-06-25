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RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

08:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
477,90 EUR 1,60 EUR 0,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach einem Analysten-Treffen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Das Jahr verlaufe für den Rückversicherer bislang gut, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Unsicherheiten hinsichtlich des Prämienzyklus blieben derweil bestehen./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
490,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
480,50 €		 Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
477,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
564,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
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13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
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