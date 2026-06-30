DAX 25.040 +0,2%ESt50 6.283 -0,7%MSCI World 4.813 +0,0%Top 10 Crypto 7,7685 +0,7%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.045 +0,6%Euro 1,1389 +0,1%Öl 70,97 -0,3%Gold 4.074 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tritt wohl auf der Stell -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Micron im Fokus
Top News
Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert
BENO Holding: Cashflow, Substanz und Skalierungsfantasie BENO Holding: Cashflow, Substanz und Skalierungsfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
56,95 EUR +0,30 EUR +0,53 %
STU
finanzen.net zero
Nemetschek jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,13 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
56,95 EUR 0,30 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Online-Gespräch mit Konzernchef Yves Padrines hätten die Wachstumsaussichten der größten Sparten, die Chancen des Bausoftware-Spezialisten in dem für seine Strategie als zentral angesehenen Bereich Künstliche Intelligenz sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,35 €		 Abst. Kursziel*:
95,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,15%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Monats-Einstufungen Wie Experten die Nemetschek SE-Aktie im Juni einstuften Wie Experten die Nemetschek SE-Aktie im Juni einstuften
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group schließt Übernahme von HCSS erfolgreich ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Dienstagmittag
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group Successfully Completes Acquisition of HCSS
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group: Very strong start to the year 2026 with revenue growth of +17% and continuously increasing profitability in Q1
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen