Nestlé Aktie

88,18 EUR -0,14 EUR -0,16 %
STU
80,71 CHF -0,20 CHF -0,25 %
SWX
Marktkap. 224,31 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

11:26 Uhr
Nestlé Hold
Nestlé SA (Nestle)
88,18 EUR -0,14 EUR -0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 76 auf 77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Montag an die Geschäftszahlen an. Die mit Spannung erwarteten Signale des neuen Konzernchefs seien recht unspannend gewesen. Einige monierten, dass die Zusicherung "kein Strukturwandel" bedeute, dass ein Realitätscheck noch bevorstehe. Angesichts dieser Unsicherheit und der Aktienbewertung dürften die Aktien wohl bis zum zweiten Halbjahr "Wassertreten"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
80,83 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,71 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

