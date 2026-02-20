Nestlé Aktie
Marktkap. 224,31 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 76 auf 77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Montag an die Geschäftszahlen an. Die mit Spannung erwarteten Signale des neuen Konzernchefs seien recht unspannend gewesen. Einige monierten, dass die Zusicherung "kein Strukturwandel" bedeute, dass ein Realitätscheck noch bevorstehe. Angesichts dieser Unsicherheit und der Aktienbewertung dürften die Aktien wohl bis zum zweiten Halbjahr "Wassertreten"./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
77,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,83 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
80,71 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
