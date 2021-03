LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 US-Dollar belassen. Probleme im Zusammenhang mit einem starken Frachtandrang an den nordamerikanischen Häfen dürften im vierten Geschäftsquartal wieder nachlassen, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie des Sportartikelkonzerns sei attraktiv./bek