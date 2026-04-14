Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 141,69 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Nachfragen der US-Zulassungsbehörde FDA zum Abnehmmittel Foundayo des Konkurrenten Eli Lilly dürften die Verschreibungsentscheidungen kaum tangieren, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Das bedeute aber nicht, dass die Abnehmpille Wegovy von Novo zusätzlichen Schwung bekomme./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|09:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
