Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 173,8 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
AI Analyse
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Gesprächen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Dieser habe erneut die gut gelaufene Einführung des Abnehmmittels Wegovy in Tablettenform betont, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sehe der Unternehmenslenker vor der noch im September geplanten Einführung der Pille in Deutschland ermutigende Signale, erwarte aber weiter Gegenwind durch den Markteintritt von Nachahmer-Medikamenten des Mittels Ozempic außerhalb der USA./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
275,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
282,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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