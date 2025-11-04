Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 22,83 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 65 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Düngemittelkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber, dass eine schwächere Agrarwirtschaft, erhöhte Preise und konjunkturelle Unsicherheit bis ins erste Halbjahr 2026 die Nachfrage bremsen werden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 60,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 55,59
|Abst. Kursziel*:
7,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 55,91
|Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
