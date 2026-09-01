Oracle Aktie
Marktkap. 370,61 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 320 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des saisonal schwach laufenden ersten Quartals sieht Analyst Brent Thill den Softwarekonzern gut aufgestellt. Die Stimmung dürfte die Talsohle nahezu erreicht haben, und die meisten negativen Nachrichten erschienen eingepreist, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ein Wendepunkt im Wachstum des Cloud-Infrastrukturbereichs und eine generelle Erholung des Cloud-Geschäfts könnten einige der Sorgen am Markt vertreiben, auch wenn der Investitionsbedarf und Umsetzungsrisiken im KI-Bereich die Anleger noch einige Quartale beschäftigen dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 290,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 141,32
|Abst. Kursziel*:
105,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 141,20
|Abst. Kursziel aktuell:
105,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 243,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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