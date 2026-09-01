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Symbol ORCL

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:16 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 320 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des saisonal schwach laufenden ersten Quartals sieht Analyst Brent Thill den Softwarekonzern gut aufgestellt. Die Stimmung dürfte die Talsohle nahezu erreicht haben, und die meisten negativen Nachrichten erschienen eingepreist, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ein Wendepunkt im Wachstum des Cloud-Infrastrukturbereichs und eine generelle Erholung des Cloud-Geschäfts könnten einige der Sorgen am Markt vertreiben, auch wenn der Investitionsbedarf und Umsetzungsrisiken im KI-Bereich die Anleger noch einige Quartale beschäftigen dürften./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 141,32		 Abst. Kursziel*:
105,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 141,20		 Abst. Kursziel aktuell:
105,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 243,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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