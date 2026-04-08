Pernod Ricard Aktie

65,32 EUR +0,22 EUR +0,34 %
60,26 CHF +0,79 CHF +1,33 %
Marktkap. 16,24 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

13:56 Uhr
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard S.A.
65,32 EUR 0,22 EUR 0,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach Pernod habe Brown-Forman mit Sazerac einen zweiten Interessenten angezogen, eine Fusion mit Pernod sei aber wahrscheinlicher, schrieb Edward Mundy in seiner Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,40 €		 Abst. Kursziel*:
52,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,09%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

13:56 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

