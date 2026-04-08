Marktkap. 16,24 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach Pernod habe Brown-Forman mit Sazerac einen zweiten Interessenten angezogen, eine Fusion mit Pernod sei aber wahrscheinlicher, schrieb Edward Mundy in seiner Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,40 €
|Abst. Kursziel*:
52,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,09%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|13:56
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
