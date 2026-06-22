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Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:01 Uhr
Pfizer Neutral
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Pfizer Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg in der Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie sei ein Rückschlag, schrieb Chris Schott am Montagabend. Die Amerikaner hätten aber einiges in der Pipeline, was die Anlagestory längerfristig interessanter machen könnte. Daten aus den Studien müssten dies allerdings noch untermauern und die Forschungsrisiken senken. Insgesamt hält er Pfizer-Aktien für nicht teuer./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 25,08		 Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,89		 Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 Pfizer Neutral UBS AG
08:01 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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