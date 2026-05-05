Philips Aktie
Marktkap. 21,42 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe niedrige Erwartungen wie üblich übertroffen, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für den aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatz wie für die bereinigten Margen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,96 €
|Abst. Kursziel*:
13,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|14:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|14:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.