DAX 23.432 +1,2%
Prosus Aktie

58,04 EUR -0,33 EUR -0,57 %
STU
54,25 CHF +0,14 CHF +0,25 %
BRX
Marktkap. 128,56 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

16:46 Uhr
Prosus N.V.
58,04 EUR -0,33 EUR -0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,08 €		 Abst. Kursziel*:
27,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

16:46 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Prosus N.V.

dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
