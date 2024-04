Barclays Capital

PUMA SE Equal Weight

10:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Puma SE auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Vertriebsstrategien in der Sportartikelbranche unterschieden sich von Marke zu Marke und von Region zu Region, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor sei der Großhandel einer der wichtigsten Vertriebskanäle für die meisten Marken. Was den Direktverkauf an Privatkunden (DTC) angehe, so hätten Marken wie Nike und Adidas in den vergangenen Jahren aber verstärkt in das Online-Geschäft investiert, Puma hingegen nicht./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 04:00 / GMT

