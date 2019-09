MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma SE von 57,50 auf 71,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma sei eine überzeugende Wachstumsstory, aber die Bewertung nun ausgereizt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine im Mai 2019 erfolgte Abstufung auf "Hold" sei zu früh gewesen, gab der Experte zu. Jetzt sei aber der richtige Zeitpunkt für eine Konsolidierung des Aktienkurses. Der Sportartikelhersteller sei auf gutem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 12:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



