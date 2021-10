Aktie in diesem Artikel PUMA SE 98,50 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Analyst Simon Irwin nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Ende Oktober erwarteten Drittquartalszahlen Anpassungen an seinen diesjährigen Quartalsprognosen vor. Allerdings habe dies für seine Gesamtjahreserwartungen keine Folgen. Puma erweise sich derzeit in einem volatileren internationalen Umfeld als recht widerstandsfähig./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 10:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.