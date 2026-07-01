PUMA Aktie
Marktkap. 3,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Puma nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,99 €
|Abst. Kursziel*:
-3,67%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
27,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets