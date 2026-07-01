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PUMA Aktie

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27,04 EUR +0,23 EUR +0,86 %
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Marktkap. 3,91 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol PMMAF

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Neutral

08:01 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,04 EUR 0,23 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Puma nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,99 €		 Abst. Kursziel*:
-3,67%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
27,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 PUMA Halten DZ BANK
24.06.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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