NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Herzogenauracher hätten im schwierigen Umfeld die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Piral Dadhania am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Geschäftszahlen des Sportartikelherstellers. Der Experte rechnet nicht mit größeren Änderungen der Markterwartungen./ag/la