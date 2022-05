NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen des wichtigsten Wettbewerbers Middleby auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Diese habe beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit Blick auf Rational nicht mit einer größeren Enttäuschung, der Hersteller von Großküchenanlagen profitiere von Wechselkurseffekten./bek/la