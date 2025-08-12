Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

10:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel RENK 64,05 EUR 3,13 EUR 5,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Geschäft mit Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen habe für ein gutes zweites Quartal gesorgt, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte Aussagen zu den Auftragseingängen aus Deutschland positiv./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG