RENK Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Geschäft mit Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen habe für ein gutes zweites Quartal gesorgt, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte Aussagen zu den Auftragseingängen aus Deutschland positiv./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,21 €
|Abst. Kursziel*:
30,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.