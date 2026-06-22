Rheinmetall Aktie
Marktkap. 55,36 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.000,00 €
|Abst. Kursziel*:
50,00%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.008,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,81%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.847,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research