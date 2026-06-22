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Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Neutral

10:51 Uhr
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.000,00 €		 Abst. Kursziel*:
50,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.008,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,81%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.847,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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28.05.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
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22.05.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 Rheinmetall Buy UBS AG
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