ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Franken belassen. Das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns sei umsatzseitig stark ausgefallen, aber die Margen hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Freitag. Ihres Erachtens gebe es in dem durchwachsenen Zahlenwerk jedoch mehr Positives als Negatives./ck/edh