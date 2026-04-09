Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 123,25 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht Ende April sollte nicht für nennenswerte Kursbewegungen sorgen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick. Die Briten dürften die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,63 £
|Abst. Kursziel*:
18,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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