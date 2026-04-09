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Marktkap. 123,25 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
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WKN A1H81L

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ISIN GB00B63H8491

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Symbol RYCEF

UBS AG

Rolls-Royce Buy

11:46 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht Ende April sollte nicht für nennenswerte Kursbewegungen sorgen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick. Die Briten dürften die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,63 £		 Abst. Kursziel*:
18,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

11:46 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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