UBS AG

Rolls-Royce Buy

13:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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