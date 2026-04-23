DAX 24.129 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.629 +0,4%Top 10 Crypto 9,8720 -1,1%Nas 24.795 +1,5%Bitcoin 66.393 -0,9%Euro 1,1718 +0,3%Öl 104,9 -1,1%Gold 4.724 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leicht im Minus ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher
Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,15 EUR -0,29 EUR -2,13 %
STU
13,23 EUR -0,59 EUR -4,28 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 110,15 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

UBS AG

Rolls-Royce Buy

13:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
13,15 EUR -0,29 EUR -2,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,32 £		 Abst. Kursziel*:
23,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

13:01 Rolls-Royce Buy UBS AG
22.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert zum Handelsende
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Choice
FOX Business Rolls-Royce unveils ultra-rare Project Nightingale, first model in new Coachbuild Collection
BBC Rolls-Royce launches new two-seater electric car
Financial Times Rolls-Royce boss in line for increased £18mn a year pay package
MarketWatch Rolls-Royce stock has outperformed Nvidia’s in the last three years — and the gap is growing
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce propels the case for thoughtful subsidies
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen