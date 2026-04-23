Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 110,15 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,32 £
|Abst. Kursziel*:
23,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13:01
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research