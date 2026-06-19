DAX 24.986 -0,2%ESt50 6.293 -0,5%MSCI World 4.829 +0,0%Top 10 Crypto 8,1365 +2,0%Nas 26.518 +1,9%Bitcoin 55.870 +1,2%Euro 1,1454 -0,2%Öl 78,88 -1,9%Gold 4.198 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX vor festem Start über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Allzeithoch -- China setzt US-Firmen auf Exportkontrollliste -- HOCHTIEF neu im DAX -- Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
KI-Boom katapultiert HOCHTIEF in den DAX - Aktien immer wertvoller KI-Boom katapultiert HOCHTIEF in den DAX - Aktien immer wertvoller
LG-Aktie springt hoch: KI-Allianz mit NVIDIA wird konkreter - Auch SK hynix-Aktie im Aufwind LG-Aktie springt hoch: KI-Allianz mit NVIDIA wird konkreter - Auch SK hynix-Aktie im Aufwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
55,82 EUR +0,80 EUR +1,45 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 40,99 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,82 EUR 0,80 EUR 1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht in einem Mehrheitsanteil am Stromnetzbetreiber Amprion einen möglichen "Game Changer" für die Essener, wie er am Montag zu Berichten über Aufstockungspläne schrieb. Die kolportierte Übernahmeprämie sei viel geringer als bei ähnlichen Deals der jüngsten Vergangenheit. Mit einer Vollkonsolidierung von Amprion würde RWE "Iberdrola-esk", so Gandolfi. RWE winkten nicht nur ein zusätzliches Wachstumspotenzial, sondern auch geringere Kapitalkosten für den Gesamtkonzern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,18 €		 Abst. Kursziel*:
24,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter
Dow Jones RWE-Aktie legt zu: Bericht über Amprion-Zukauf sorgt für Aufmerksamkeit
finanzen.net RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu
finanzen.net RWE-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
reNEWS RWE to beef up German hybrid site
reNEWS RWE inaugurates three French wind farms
reNEWS RWE completes Nordseecluster A cable campaign
reNEWS RWE completes turbines at 1.4GW Sofia
reNEWS RWE, Meta sign Texas solar PPA
reNEWS RWE installs first Nordseecluster A turbine
reNEWS RWE probes jack-up incident in Esbjerg
EQS Group EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen