NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair angesichts der Bestellung von 75 Boeing-Jets des Typs 737 Max auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Meldung ziehe viel Aufmerksamkeit auf sich, entspreche aber im Grunde den bisherigen Planungen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt bei dem Billigflieger an kurzfristige Marktanteilsgewinne./tih/he