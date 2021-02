Aktie in diesem Artikel Ryanair 14,69 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für den Billigflieger eines zum Vergessen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft bleibe aber gut positioniert für eine Branchenerholung./tih/mis