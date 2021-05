Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,69 EUR

-0,39% Charts

News

Analysen

Ryanair 16,69 EUR -0,39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften angesichts der geringen Passagierzahlen düster ausfallen, aber das sei nicht überraschend, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Billigfluggesellschaften. Die Impfaktionen gäben jedoch Grund zum Optimismus. Ryanair sei die Flugzeug-Holding mit dem geringeren Risiko, Wizz Air dagegen sein "Top Pick", weil deren Aktie die langfristig bessere Kaufempfehlung sei./ck/bek