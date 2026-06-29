Ryanair Aktie
Marktkap. 28,23 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,76 €
|Abst. Kursziel*:
23,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,64%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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