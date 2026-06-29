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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

17:21 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,13 EUR 0,24 EUR 0,89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,76 €		 Abst. Kursziel*:
23,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,64%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

17:21 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
15.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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