Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Ryanair von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wenngleich die Sommersaison schwach verlaufen dürfte, sollten positive Nachrichten hinsichtlich immer weniger Reisebeschränkungen den Airlines-Aktien weiterhin helfen, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der "Top Pick" Ryanair sei am besten positioniert, um von einer Erholung zu profitieren. Zudem biete sich bei Easyjet aktuell eine gute Gelegenheit, wenngleich sie EU-Airlines den britischen vorziehe, erklärte die Expertin. Trotz dieser grundsätzlichen Präferenz stuft sie Lufthansa und Air France-KLM weiterhin mit "Underweight" ein. Gründe seien die möglichen Kapitalerhöhungen und eine nur langsame Erholung der Profitabilität./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2021 / 23:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.