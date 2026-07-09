Südzucker Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EUR
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Halten
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
10,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
11,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
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|DZ BANK
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|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
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|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|DZ BANK
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|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14:56
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|29.06.26
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