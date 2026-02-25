DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.566 -0,3%Top 10 Crypto 8,5890 -1,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.957 -1,0%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,92 -0,1%Gold 5.200 +0,7%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 43,21 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei wie von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Profitabilitätsausblick auf 2026 habe der Baustoffkonzern bestätigt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,40 €		 Abst. Kursziel*:
58,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,67%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

21:41 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
05.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

dpa-afx Dividende steigt Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Saint-Gobain-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
