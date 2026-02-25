Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,21 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei wie von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Profitabilitätsausblick auf 2026 habe der Baustoffkonzern bestätigt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,40 €
|Abst. Kursziel*:
58,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,67%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|21:41
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
