Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag am 6. Oktober dürften sich die Franzosen neue Ziele bis 2030 setzen, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem Wachstumsziel von 3 bis 5 Prozent aus eigener Kraft und 4 bis 6 Prozent inklusive Zukäufen. Die Marge erwartet sie bei 11 bis 13 Prozent. Zudem geht Rall von einer Neuauflage der Aktienrückkäufe mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro bis 2030 aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
94,36 €
|Abst. Kursziel*:
21,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
93,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|10:16
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
