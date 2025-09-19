JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag am 6. Oktober dürften sich die Franzosen neue Ziele bis 2030 setzen, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem Wachstumsziel von 3 bis 5 Prozent aus eigener Kraft und 4 bis 6 Prozent inklusive Zukäufen. Die Marge erwartet sie bei 11 bis 13 Prozent. Zudem geht Rall von einer Neuauflage der Aktienrückkäufe mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro bis 2030 aus./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 18:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

