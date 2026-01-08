DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Saint-Gobain Aktie

84,68 EUR +1,90 EUR +2,30 %
STU
78,67 CHF +1,65 CHF +2,14 %
BRX
Marktkap. 41,33 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

14:56 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
84,68 EUR 1,90 EUR 2,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den USA rechneten die Franzosen weiter mit schwachem Neubaugeschäft, während in Europa eine gute Dynamik zu erkennen sei mit ermutigenden Frühindikatoren in Südeuropa, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
12.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
