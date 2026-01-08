Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 41,33 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den USA rechneten die Franzosen weiter mit schwachem Neubaugeschäft, während in Europa eine gute Dynamik zu erkennen sei mit ermutigenden Frühindikatoren in Südeuropa, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,30 €
|Abst. Kursziel*:
30,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,90%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
