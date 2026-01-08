JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den USA rechneten die Franzosen weiter mit schwachem Neubaugeschäft, während in Europa eine gute Dynamik zu erkennen sei mit ermutigenden Frühindikatoren in Südeuropa, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com