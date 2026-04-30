Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,25 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zwar sei das Auftaktquartal 2026 besser als erwartet ausgefallen, doch der wahre Test stehe dem Baustoffe-Konzern mit dem zweiten, dritten und vierten Quartal bevor, schrieb Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit Gegenwind./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
74,84 €
|Abst. Kursziel*:
0,21%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
74,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,46%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|14:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|14:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG