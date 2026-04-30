UBS AG

Saint-Gobain Sell

14:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zwar sei das Auftaktquartal 2026 besser als erwartet ausgefallen, doch der wahre Test stehe dem Baustoffe-Konzern mit dem zweiten, dritten und vierten Quartal bevor, schrieb Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit Gegenwind./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com