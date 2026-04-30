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Marktkap. 38,25 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Sell

14:46 Uhr
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
74,66 EUR -0,20 EUR -0,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zwar sei das Auftaktquartal 2026 besser als erwartet ausgefallen, doch der wahre Test stehe dem Baustoffe-Konzern mit dem zweiten, dritten und vierten Quartal bevor, schrieb Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit Gegenwind./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
74,84 €		 Abst. Kursziel*:
0,21%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
74,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,46%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

14:46 Saint-Gobain Sell UBS AG
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24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
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