Sanofi Aktie
Marktkap. 102,83 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Amitelimab habe in Phase III die Wirksamkeit der Phase II nicht bestätigt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach den Studiendaten des Antikörpers. Das Sicherheitsprofil könnte allerdings das klassenbeste sein. Zudem lobte er den bequemen Umgang./rob/ag/gl
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,51 €
|Abst. Kursziel*:
40,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,41%
|
Analyst Name:
Benjamin Jackson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
