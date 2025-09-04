Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sanofi Buy

09:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

