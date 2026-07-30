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Sanofi Aktie

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Marktkap. 96,28 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

16:06 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
74,17 EUR 0,53 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Pharmaaktie sei übertrieben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Umsatzanhebung des Unternehmens nach einem starken Geschäftsverlauf. Gleichwohl seien positive strategische Impulse von Sanofi entscheidend, um das Bewertungspotenzial für die Aktie freizulegen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,89 €		 Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,08%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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