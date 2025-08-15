Schneider Electric Aktie
Marktkap. 124,25 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
218,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
220,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,40%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|10:16
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
