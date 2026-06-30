Schneider Electric Aktie
Marktkap. 156,35 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Analyst Phil Buller hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für "sehr teuer" und "wenig hilfreich". Glücklicherweise sei er mit Blick auf die Marktkapitalisierung des Elektrotechnik-Konzerns klein, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Die Sparte Industrial Automation, der Cognite zugeordnet werde, benötige zwar Maßnahmen, um ihre Position im Vergleich zu den Wettbewerbern zu festigen, doch ob das norwegische Unternehmen diesen Zweck erfülle, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
285,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
278,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,22%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital