ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens von 170 auf 165 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das niedrigere Kursziel mit in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer vorsichtigeren Einschätzung der konjunkturellen Lage. Zudem passte er die Bewertung der Aktien des Industriekonzerns an die der Branche an./bek/jha/