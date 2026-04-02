Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 10,69
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,70 €
|Abst. Kursziel*:
75,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,14%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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